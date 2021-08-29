«Бенфика» обыграла «Тонделу» и вышла в лидеры чемпионата Португалии

«Бенфика» в домашнем матче четвертого тура чемпионата Португалии по футболу» победила «Тонделу» со счетом 2:1.
На гол полузащитника гостей Салвадора Агры (22-я минута матча) «орлы» ответили точными ударами хавбека Рафа Силвы (71) и бразильского защитника Мораеса Жилберто (88).
Таким образом, «Бенфика» набрала 12 очков и возглавила турнирную таблицу национального чемпионата, «Тондела» идет двенадцатой с тремя очками.
12 сентября пройдут матчи «Санта-Клара» - «Бенфика» и «Тондела» - «Эшторил».
источник: «Советский спорт»