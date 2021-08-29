Официально: «Норвич» арендовал Норманна у «Ростова» с правом выкупа

«Норвич» объявил об аренде с правом выкупа полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

«Это интересный вызов для меня. Я знаю, что «Норвич» очень хорошо играет в футбол и им нравится держать мяч, при этом играя в высоком темпе. Разговор с главным тренером убедил меня в правильности выбора», – приводит слова норвежца пресс-служба «Норвича».

Добавим, что Норманн выступал за российскую команду с января 2019 года, сыграв 56 игр, в которых забил два гола и отдал восемь голевых передач.