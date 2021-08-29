«Зенит» не продаст Азмуна в «Лион», если не найдет ему замену

«Зенит» объявил «Лиону, что готов продать своего нападающего Сердара Азмуна только, если найдет ему замену до закрытия трансферного окна, сообщает L’Equipe.

По информации, источника первым вариантом сине-бело-голубых является форвард «Бенфики» Карлос Винисиус.

В том случае, если чемпионы России не найдут другого нападающего, то они расстанутся с Азмуном бесплатно следующим летом, когда истечет его контракт с «Зенитом».

В прошлом сезоне 26-летний форвард провел в чемпионате России 24 матча, забил 19 мячей и отдал две результативные передачи.

Добавим, что в нынешнем сезоне РПЛ Азмун забил пять мячей в шести матчах и отдал одну результативную передачу.