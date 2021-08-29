Тренер «Норвича» Фарке видит в Норманне большой потенциал для развития

Главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке отреагировал на трансфер в команду полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

«Непросто получить игрока, которым интересуется несколько клубов. Я вижу в нем большой потенциал. Он может закрыть несколько позиций в центре поля. Чаще его использовали, как я видел, на позиции опорного полузащитника. Но у него очень хороший пас и он хорош ведет игру», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба «канареек».

Арендное соглашение рассчитано до лета 2022 года. Затем английский клуб имеет право выкупить трансфер норвежца.

Добавим, что Норманн выступал за российскую команду с января 2019 года, сыграв 56 игр, в которых забил два гола и отдал восемь голевых передач.