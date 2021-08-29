Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Реймс» в дебютном матче Месси

В четвертом туре чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде оказался сильнее «Реймса». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан.

В составе победителей дубль оформил нападающий Киллиан Мбаппе, для которого этот матч, возможно, стал последним в составе столичного клуба, так как француз близок к переходу в мадридский «Реал».

Отметим, что дебютировал в цветах парижан новичок команды Лионель Месси. Аргентинец вступил в игру на 66-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Таким образом, команда Маурисио Почеттино одержала четвертую победу подряд и, набрав 12 очков, возглавила таблицу лиги 1. Подопечные Оскара Гарсии опустились на 17-ю позицию, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «ПСЖ» дома примет «Клермон», а «Реймс» сыграет на выезде с «Ренном». Обе встречи состоятся 12 сентября.