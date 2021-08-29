«Милан» разгромил «Кальяри», Жиру забил два мяча

«Милан» в домашнем матче второго тура серии А победил «Кальяри» со счетом 4:1.

За хозяев дублем отметился французский форвард Оливье Жиру. Сначала он забил с игры (24-я минута встречи), а потом – с пенальти (43). Еще по голу на свой счет записали полузащитники Сандро Тонали (12) и Браим Диас (17). У гостей единственный мяч забил хавбек Алессандро Дейола (15).

Напомним, в первом туре «Кальяри» сыграл вничью со «Специей» (2:2), а «Милан» обыграл «Сампдорию» (1:0).

Следующие матчи команд пройдут 12 сентября. «Кальяри» примет на своем поле «Дженоа», а «Милан» сыграет дома с «Лацио».

Серия А