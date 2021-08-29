«Милан» разгромил «Кальяри», Жиру забил два мяча

«Милан» в домашнем матче второго тура серии А победил «Кальяри» со счетом 4:1.
За хозяев дублем отметился французский форвард Оливье Жиру. Сначала он забил с игры (24-я минута встречи), а потом – с пенальти (43). Еще по голу на свой счет записали полузащитники Сандро Тонали (12) и Браим Диас (17). У гостей единственный мяч забил хавбек Алессандро Дейола (15).
Напомним, в первом туре «Кальяри» сыграл вничью со «Специей» (2:2), а «Милан» обыграл «Сампдорию» (1:0).
Следующие матчи команд пройдут 12 сентября. «Кальяри» примет на своем поле «Дженоа», а «Милан» сыграет дома с «Лацио».
Серия А
Второй тур
«Милан» (Милан) – «Кальяри» (Кальяри) – 4:1 (4:1)
Голы: Тонали, 12, Диас, 17, Жиру, 24, 43 (пен.) - Дейола, 15
«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Крунич, Салемакерс (Флоренци, 68), Тонали (Беннасер, 68), Жиру (Кастильехо, 90), Рафаэл Леау (Ребич, 68), Браим Диас (Мальдини, 85).
«Кальяри»: Радунович, Годин, Чеппителли (Дзаппа, 64), Карбони, Далберт (Ликояннис, 75), Нандес, Стротман (Фариас, 75), Дейола (Перейро, 85), Марин, Жоао Педро, Паволетти (Сетер, 85).
Предупреждения: Далберт, 5, Дейола, 38, Стротман, 40, Годин, 62, Браим Диас, 73, Нандес, 84.
Главный арбитр: Марко Серра (Турин).