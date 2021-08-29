«Рома» в гостях разгромила «Салернитану», Мхитарян отдал голевую передачу

Во втором туре чемпионата Италии «Рома» на выезде уверенно обыграла «Салернитану». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу римлян.
В составе победителей дубль оформил полузащитник Лоренцо Пеллегрини. Также по одному голу забили хавбек Джоржан Верету и форвард Тэмми Абрахам.
Отметим, что армянский полузащитник «волков» Генрих Мхитарян сделал голевую передачу.
Таким образом, команда Жозе Моуринью одержала вторую победу кряду и с шестью очками поднялась на второе место турнирной таблицы серии а. Подопечные Фабрицио Кастори опустились на 18-ю позицию, не набрав ни одного очка.
В следующем туре «Рома» дома примет «Сассуоло», а «Салернитана» сыграет на выезде с «Торино». Обе встречи состоятся 12 сентября.
источник: «Советский спорт»