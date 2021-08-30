Сульшер заявил, что будет использовать Роналду в качестве центрального нападающего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче третьего тура чемпионата рассказал, на какой позиции планирует использовать новичка команды Криштиану Роналду.

«На какой позиции я его вижу? Криштиану развивался как игрок, играл справа, слева, но я его больше вижу на позиции центрального нападающего. Мы можем играть с двумя и тремя нападающими, я же хочу, чтобы он был в штрафной и забивал голы», - приводит слова Сульшера Daily Star.

Добавим, что Роналду подпишет соглашение с клубом после согласования личного контракта, получения им визы и успешного прохождения медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что 36-летний португалец достиг договоренности с английским клубом о двухлетнем соглашении и зарплатой в 30 миллионов евро за сезон.

Напомним, Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.