«Атлетико» на последних минутах вырвал ничью у «Вильярреала» в матче чемпионата Испании

В третьем туре чемпионата Испании мадридский «Атлетико» дома сыграл вничью с «Вильярреалом». Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе гостей отличились полузащитник Ману Тригерос и форвард Арно Данжума. Хозяева ответили голом в исполнении нападающего Луиса Суареса, а на последних минутах встречи мяч в свои ворота отправил защитник «желтой субмарины» Аисса Манди.

Таким образом, команда Унаи Эмери с тремя очками расположилась на 11-й позиции турнирной таблицы испанской примеры. Подопечные Диего Симеоне находятся пятой строчке, имея в своем активе семь очков.

В следующем матче «Атлетико» сыграет на выезде с «Эспаньолом» (12 сентября), а «Вильярреал» отправится в гости к «Мальорке» (19 сентября).