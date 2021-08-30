«Реал» готовит третье предложение по Мбаппе в размере 215 миллионов евро

Скоро «Реал» предпримет еще одну попытку заполучить 22-летнего звездного французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По словам источника, «Реал» уже готовит новое предложение для Мбаппе, а «ПСЖ» рассчитывает заработать на нем не менее 215 миллионов евро. В свою очередь, «Реал Мадрид» сумел договориться о контракте с самим игроком - контрактом до 2027 года с зарплатой 35 миллионов евро в год.

Как отмечает журналист, есть информация, которую сообщил один из членов семей владельцев «ПСЖ», что в Париже готовы отпустить Мбаппе за 180 миллионов евро.

Напомним, Мбаппе в недавнем матче против «Реймса» оформил дубль.