Марко Вератти: «ПСЖ» важно добиться автоматизма, чтобы не гнаться за командами

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подвел итоги 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0).

«Для нас было важно хорошо начать сезон, чтобы не гоняться за другими командами, как в прошлом году. Мы играли хорошо и можем добиться большего, если будем работать над автоматизмом. Это непростые матчи. Мы всегда должны быть готовы», - цитирует Верратти официальный сайт клуба.

У «ПСЖ» максимальное количество очков после четырех туров - 12. «Реймс» же располагается на скромной 17 позиции с тремя баллами. Если парижане смогут взять очередной титул (десятый), то догонят «Сент-Этьен» по количеству трофеев среди всех клубов Франции.