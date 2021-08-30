Давид де Хеа: Я надеюсь, что Роналду привнесет в игру нашего клуба нечто особенное

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал о возвращении в клуб нападающего Криштиану Роналду.

«Мечта для всех фанатов «Манчестер Юнайтед». Невероятно, что он вернулся. Вы можете почувствовать атмосферу. Надеюсь, он привнесет в нашу игру что-то особенное, чтобы сделать команду лучше. Здорово, что он сейчас с нами», - цитирует де Хеа официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что 36-летний португалец достиг договоренности с английским клубом о двухлетнем соглашении и зарплатой в 30 миллионов евро за сезон.

Напомним, Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.