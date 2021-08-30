ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника «Анже» Фюльжени

Джейк Пол чуть не улетел с ринга, но все-таки победил. Как звездный блогер взял верх над экс-чемпионом UFC

В Кливленде состоялся грандиозный бой, в котором блогер и киноактер Джейк Пол одержал свою пятую (из пяти!) победу на профессиональном ринге, одолев звездного ветерана ММА Тайрона Вудли.