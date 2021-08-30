ЦСКА заинтересован в подписании полузащитника «Анже» Фюльжени

Центральный полузащитник Анже Анжело Фюльжени может продолжить свою карьеру в чемпионате России.
По информации Sport24, 25-летнего француза хочет подписать ЦСКА. Пока неизвестно, какую сумму готов предложить армейский клуб за футболиста.
Напомним, Фюльжени – воспитанник академии «Валансьена». В июле 2017 года он стал игроком «Анже». С тех пор он принял участие в 128 матчах, забил 19 голов и отдал 14 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.
источник: Sport24.ru