Жозе Моуриньо: Мы полностью контролировали ход поединка против «Салернитаны»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 2-го тура итальянской серии А с «Салернитаной» (4:0).

«Проиграть этот матч было невозможно. Я был полностью спокоен с первых минут. Команда сыграла очень хорошо. Я сказал игрокам, что волновался, когда мы лидировали в матче с «Фиорентиной», и расслаблялся, когда они сравняли счет. На этот раз мы снова доминировали.

Кто-то может сказать, что мы не создали много опасных моментов в первом тайме, но мы также не дали сопернику их создать. Мы полностью контролировали ситуацию и делали с мячом все, что хотели, изматывая соперника», - цитирует Моуринью слова Football Italia со ссылкой на DAZN.

По результатам первых двух туров «Рома» идет без очковых потерь, в отличие от «Салернитаны», которая пока не набрала ни одного очка.