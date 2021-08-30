«Зенит» рассматривает форварда «Бенфики» Винисиуса в качестве замены Азмуна

Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус может стать игроком «Зенита» в нынешнее трансферное окно.

По информации L'Equipe, кандидатура 26-летнего бразильца рассматривается в качестве возможной замену форварду Сердару Азмуну, который близок к уходу в «Лион».

Отмечается, что португальский клуб готов вступить в переговоры по переходу своего футболиста.

Напомним, Винисиус выступает за «Бенфику» с июля 2019 года. За лиссабонцев он провел 50 матчей, забил 24 гола и отдал 13 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Тоттенхэма», «Монако» и «Риу Аве». Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 18 миллионов евро.