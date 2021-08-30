Сульшер оценил дебют Варана за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал дебютное выступление центрального защитника Рафаэля Варана в составе «красных дьяволов».

Напомним, что во вчерашнем матче третьего тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0) 28-летний француз провел на поле все 90 минут и отличился голевой передачей на форварда Мейсона Гринвуда.

– Варан продемонстрировал высокую производительность, выиграв большое количество верховых единоборств. Также он был очень хорош в игре с мячом. Складывалось ощущение, что у него отсутствует какое-либо волнение. Я в восторге от его выступления. Думаю, он показал свой класс, – цитирует Сульшера портал Goal.

Добавим, что Варан стал игроком «Манчестер Юнайтед» 14 августа этого года. Сумма его трансфера из «Реала» составила 40 миллионов евро, а с игроком был подписан четырехлетний контракт.

После трех сыгранных туров в АПЛ «МЮ» занимает третье место в турнирной таблице, набрав семь очков.