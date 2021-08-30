Кавани и Суарес не смогут поехать в сборную Уругвая на сентябрьские матчи

Сборная Уругвая не сможет рассчитывать на своих звездных нападающих Луиса Суареса и Эдинсона Кавани в предстоящих отборочных матчах ЧМ-2022.

Первый получил травму накануне, играя за «Атлетико» в матче чемпионата Испании.

Кавани не прилетит на игры с Перу (3 сентября), Боливией (6 сентября) и Эквадором (10 сентября) из-за того, что по возвращении в Англию ему придется на несколько дней уйти на карантин - Уругвай занесен в список «красных» стран Великобритании.

Кавани провел за национальную сборную 123 матча и забил 53 гола, Суарес сыграл в 118 матчах и смог забить 63 мяча.