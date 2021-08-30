Александр Точилин - о результатах «Кубани»: У нас нет команды на сегодняшний момент

Главный тренер «Кубани» Александр Точилин после поражения от хабаровского СКА (0:1) рассказал о результатах команды.

«Мы могли бы говорить о каком-то взаимодействии, если бы была команда. На данный момент его просто не существует. Сейчас мы приедем в Краснодар, будем думать, как выйти из этой ситуации», - сообщает Точилин на официальном сайте СКА.

После восьми туров ФНЛ «Кубань» с четырьмя очками занимает 18 место. Точилин пришел в клуб вместо Сергея Первушина, при котором южане сумели взять всего одно очко с «Енисеем» (2:2).