Бригада арбитров из Израиля обслужит матч Россия - Хорватия

Стала известна команда судей, которая будет работать на отборочном матче чемпионата мира по футболу 2022 года между Россией и Хорватией, сообщает официальный сайт УЕФА.

Встречу сборных России и Хорватии будет обслуживать бригада судей из Израиля во главе с Орлом Гринфельдом. Ему помогут Рой Хасан и Идан Яркони. Эйтан Шмулевич выступит запасным судьей. VAR будет возглавлять судья Дэвид Фуксман, которому будет помогать Рой Райншрайбер.

Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года Россия-Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи - 21:45 мск. Ранее стало известно, что на матч между сборными России и Хорватии будет допущено более 20 тысяч зрителей. На данный момент в турнирной таблице обе команды набрали по шесть очков. Напрямую на ЧМ-22 выйдет только одна сборная из группы. Команда, занявшая второе место, будет играть в стыковых матчах за право выступить на мундиале.