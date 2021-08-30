Криштиану Роналду прошел медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду прошел медицинское обследование перед тем, как присоединиться к «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По словам источника, в ближайшее время футболист может дебютировать в составе манкунианцев.

Ранее сообщалось, что 36-летний португалец достиг договоренности с английским клубом о двухлетнем соглашении и зарплатой в 30 миллионов евро за сезон.

Напомним, Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.