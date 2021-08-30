«Вольфсбург» арендовал у «Герты» форварда Лукебакио

Пресс-служба «Вольфсбурга» сообщила о переходе в команду флангового нападающего «Герты» Доди Лукебакио.
Отмечается, что «волки» арендовали 23-летнего бельгийца до конца текущего сезона с правом выкупа.
Напомним, Лукебакио выступал за «Герту» с лета 2019 года. За берлинский клуб он провел 67 матчей, забил 16 голов и отдал 13 ассистов. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Андерлехта», «Уотфорда», «Фортуна» и «Шарлеруа».
За сборную Бельгии нападающий отыграл одну встречу.
источник: ФК «Вольфсбург»