Трансфер Мбаппе в «Реал» может не состояться

Трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе находится под угрозой срыва. Вероятно, этим летом футболист не уедет из Парижа. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» предложил парижан 215 миллионов евро за возможный переход.

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако» за 145 миллионов евро. С тех пор нападающий провел за парижан 175 встреч и записал на свой счет 135 забитых мячей и 63 голевые передачи. Действующий контракт француза с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Отметим, что в случае продажи Мбаппе «ПСЖ» должен будет выплатить «Монако» 35 миллионов евро в качестве компенсации за трансфер.