Рибери подпишет однолетний контракт с «Лацио»

Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери может вернуться в чемпионат Италии.

По информации портала Get Italian Football, 38-летний игрок договорился о подписании контракта с «Лацио». Отмечается, что соглашение между хавбеком и римским клубом должно быть рассчитано на один сезон.

Напомним, в период с 2019 по 2021 год Рибери выступал за «Фиорентину». Этим летом он стал свободным агентом, поскольку у него истек контракт с «фиалками».

В прошлом сезоне француз принял участие в 30 матчах, забил два гола и отдал семь ассистов.