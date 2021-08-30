Андрей Лунев сообщил, что готов играть за сборную

Вратарь «Байера» и сборной России Андрей Лунев поделился эмоциями после приезда в главную команду страны.

«Раньше я не испытывал никаких новых эмоций. Слежу за чемпионатом России. Кто на первом месте? «Зенит», да? Там ничего не меняется. Я готов? Да, я готов, как Гагарин и Титов», - сказал Лунев.

Андрей Лунев нынешним летом перебрался в «Байер» из «Зенита», заключив контракт до 2023 года. 23 июля вратарь дебютировал в товарищеском матче против «Фрайбурга», заменив Лукаша Градецки после перерыва.