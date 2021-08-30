Рубен Диаш - о продлении контракта с «Манчестер Сити»: У нас с клубом одинаковые амбиции

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился эмоциями от подписания нового контракта с командой.

Напомним, соглашение между «горожанами» и 24-летним португальцем рассчитано до 30 июня 2027 года.

– Я счастлив выступить за этот «Ман Сити» и очень рад, что клуб уверен в моих способностях. Команда ставит себе цель стать лучшей в мире. В этом плане наши амбиции сходятся. Мне бы хотелось стать важной частью этого клуба, – цитирует Диаша клубная пресс-служба «горожан».

Добавим, что португальский футболист перешел в «Манчестер Сити» в сентябре 2020 года из «Бенфики» за 68 миллионов евро. За английский клуб он провел 54 матча, забил один гол и отдал один ассист. Ранее защитник был признан лучшим игроком минувшего розыгрыша Лиги чемпионов.