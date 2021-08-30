Ндомбеле не покинет «Тоттенхэм» этим летом

Центральный полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле продолжит свои выступления за лондонский клуб.

Согласно данным The Athletic, 24-летний француз хотел покинуть стан «шпор» в нынешнее трансферное окно и перейти в «Барселону», «Реал» или «Баварию», однако руководство клуба АПЛ не смогло прийти к соглашению ни с одним из этих команд.

Напомним, Ндомбеле выступает за «Тоттенхэм» с июля 2019 года. За это время он принял участие в 75 матчах, забил восемь голов и отдал восемь ассистов. Его контракт истекает летом 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.