«Аталанта» заплатит 12 миллионов евро за полузащитника «АЗ Алкмар» Купмейнерса

Опорный полузащитник «АЗ Алкмар» Тин Купмейнерс близок к переходу в «Аталанту».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство «бергамасков» достигло договоренности по поводу трансфера 23-летнего представителя Нидерландов. Ожидается, что итальянцы заплатят за игрока 12 миллионов евро плюс два миллиона в виде различных бонусов. При этом контракт футболиста будет рассчитан на пять лет.

Напомним, Купмейнерс является воспитанником академии «Алкмара». В составе взрослой команды он провел 154 матча, забил 43 гола и отдал 17 ассистов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

За сборную Нидерландов хавбек отыграл одну встречу.