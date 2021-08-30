Евгений Селезнев вышел на матч УПЛ в футболке без надписи «Слава Украине»

В центре скандала оказался бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, выступающий за «Минай».

Селезнев вышел на матч шестого тура чемпионата Украины с донецким «Шахтером» в футболке без нашивки «Слава Украине», за что его раскритиковали. Встреча, состоявшаяся 29 августа, завершилась ничьей со счетом 1:1.

«Ребята, не поймите меня неправильно. Я не администратор команды, не слежу за майками. Какую футболку мне дали - такую я надел. Я не шью себе футболки. Я даже не знаю правил: что нужно набивать, а что нет.

Ребята, я всю жизнь работал на страну, платил налоги, делал имя для страны. И так обо мне говорить? Нужно ли следить за каждой надписью? Есть люди, которые должны это делать. Но явно не я», - цитирует слова Селезнева сайт телеканалов «Футбол 1 / Футбол 2».