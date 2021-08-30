Джон Кордоба: Считаю, что переход в «Краснодар» – шаг вперед в моей карьере

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился эмоциями от своего перехода в клуб РПЛ.

Напомним, что 28-летний колумбиец перешел в краснодарскую команду 23 июля этого года, подписав четырехлетний контракт. Сумма его трансфера из «Герты» составила 20 миллионов евро.

Ранее в своей карьере футболист также защищал цвета таких клубов, как немецкие «Кельн» и «Майнц», а также испанские «Эспаньол» и «Гранада».

– Я очень доволен переездом: прекрасный климат, замечательные партнеры, которые очень помогли с адаптацией. Все на высшем уровне. Переход в «Краснодар» – шаг назад? Совершенно не согласен. Считаю, что я стану только прогрессировать и это шаг вперед для меня. Сколько голов хотелось бы забить в сезоне? Допустим, больше двадцати. Это круто! Но я всегда иду от матча к матчу, шаг за шагом, – цитирует Кордобу «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне РПЛ форвард принял участие в шести матчах, забил пять голов и отдал два ассиста. На данный момент «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков в шести турах.