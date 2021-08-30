Джон Кордоба: Для меня ориентиром в футболе всегда был Дрогба

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о том, что его футбольным кумиром является экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба.

Отметим, что ивуарийский игрок является четырехкратным чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. В своей клубной карьере Дрогба забил 300 голов и отдал 126 ассистов в 686 матчах.

– Если честно, для меня ориентиром в профессиональном плане всегда был Дрогба. Я вставал по ночам, чтобы посмотреть, как он играет за «Челси», мечтал, что стану забивать, как он, крутые голы в важнейших матчах, – сказал Кордоба в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, 28-летний Кордоба перешел в «Краснодар» этим летом из «Герты» за 20 миллионов евро. В шести матчах РПЛ он отличился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.