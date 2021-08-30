Светлана Журова: Для игроков сборной России мотивацией являются только деньги

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова выразила мнение, что победа сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира-2021 никак не повлияет на игроков национальной команды в большом футболе.

Напомним, 29 августа подопечные Михаила Лихачева в финальной встрече турнира обыграли Японию со счетом 5:2. Таким образом, российская команда в третий раз в своей истории выиграла мировое первенство.

– Для наших футболистов мотивацией являются только деньги. Грубо, наверное, но это факт. Боюсь, что им реально все равно, кто выигрывает в параллельных видах спорта, они думают о себе, о том, как они играют. У них своя программа и свой план – и я им желаю удачи, потому что они тоже могут играть. Главное, не чтобы они смотрели по сторонам, а чтобы играли хорошо и не расстраивали нас, как это случилось на недавнем Евро, – приводит слова Журовой «Газета.Ru».

Добавим, что в сентябре сборная России проведет три матча в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022. Ее соперниками станут Хорватия (1 сентября), Кипр (4 сентября) и Мальта (7 сентября).

После трех туров команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H, набрав шесть очков.