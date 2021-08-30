Александр Самедов: Не исключено, что любой из пяти вратарей будет основным

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением, что главный тренер Валерий Карпин вызвал в сборную пятерых вратарей.

«В сборную взяли пять вратарей, все стабильны, плюс-минус - и Гиля (Маринато Гилерме - ред. «Советский спорт») хорош в «Локомотиве», и остальные выглядели неплохо. Но история вратарей неоднозначная - сложно сказать наверняка, кто будет номером один.

В принципе, теперь любой из вызванных может быть основным, в зависимости от требований. Не исключено, что вратарь будет меняться от матча к матчу. В такой ситуации это возможно», - сказал Самедов в интервью Sport24.

Напомним, что в сентябре сборная России примет участие в трех отборочных матчах на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, игры против Хорватии (1 сентября) и Мальты (7 сентября) подопечные Карпина проведут дома, а встречу с Кипром (4 сентября) - в гостях.