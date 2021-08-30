«Спартак» может уволить Виторию во время паузы на матчи сборной

Главный тренер «Спартака» Руй Витория может покинуть свой пост в ближайшее время.

Как сообщает RT, ссылающийся на «РБ-Спорт», руководство красно-белых готово уволить 51-летнего португальца во время паузы на матчи сборных в случае, если им удастся оперативно найти нового тренера.

В данный момент ведется поиск будущего наставника москвичей. Ранее в СМИ появилась информация, что вернуться в команду может Доменико Тедеско, покинувший стан красно-белых по окончании сезона-2020/21.

Напомним, Витория возглавил «Спартак» 1 июня 2021 года, подписав контракт на два сезона. Под его руководством москвичи приняли участие в восьми матчах, одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

После шести туров РПЛ красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков.