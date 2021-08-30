Португальский журналист сообщил, что «Зенит» готовится купить Крицюка

Российский вратарь Станислав Крицюк, который в настоящее время является игроком португальского клуба «Жил Висенте», продолжит карьеру в «Зените». Об этом в Twitter сообщил португальский журналист Педро Сепульведа.

По словам источника, фиксированная сумма трансфера должна составить 2 миллиона евро.

Еще на 2 миллиона евро «Жил Висенте» может получить бонусами от петербургского клуба. 1,5 миллиона евро - если Крицюк примет участие в 50% матчей «Зенита». 500 тысяч евро - в случае прохода сине-бело-голубых в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, ранее Крицюк выступал за другой российский клуб - «Краснодар» с 2016 по 2020 год. Имеет опыт выступлений за сборную России - 26 марта 2016 года в контрольном поединке против Литвы отстоял на ноль первый тайм. 10 ноября 2016 года сменил на воротах Игоря Акинфеева в игре с Катаром.