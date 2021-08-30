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«Будь осторожен, когда вернешься в «Милан». Фанаты «россонери» угрожают Доннарумме (фото)
30 августа 15:28
автор: Александр Бойченко
автор фото: Sport Mediaset

«Будь осторожен, когда вернешься в «Милан». Фанаты «россонери» угрожают Доннарумме (фото)

Вратарь в летнее трансферное окно сменил «Милан» на «Пари Сен-Жермен».

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма подвергся атаке болельщиков «Милана».

Напомним, вратарь покинул итальянский клуб после истечения срока контракта в июне 2021 года. После этого Доннарумма заключил договор с «ПСЖ», рассчитанный до 30 июня 2026 года.

29 августа, перед матчем «Милана» и «Кальяри», болельщики вывесили два плаката рядом со стадионом. Один из них гласил: «Мы не забываем предателей. Будь осторожен, когда вернешься в «Милан». «Второй гласит: Доннарумма, неблагодарный ублюдок. Ты хуже Леонардо».

Напомним, летом Доннарумма стал чемпионом Евро-2020 вместе со сборной Италии. В прошлом сезоне за «Милан» голкипер провел 48 матчей, из которых 15 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В новом сезоне Лиги 1 Доннарумма дважды остался в запасе «ПСЖ», Навас пока является основным вратарем парижан.

источник: Sport Mediaset
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