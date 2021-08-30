Агент Барбоза: Возможный уход Витории? Когда самолет попадает в турбулентность, никто не паникует

Известный агент Пауло Барбоза поделился мнением по поводу возможного ухода из «Спартака» главного тренера Руя Витории.

Ранее появилась информация о том, что московский клуб может уволить португальского специалиста во время паузы на матчи национальных команд.

– Само руководство «Спартака» располагает большей информацией, чтобы оценивать положение Витории. Мне кажется, что Рую нужно время. Когда самолет попадает в турбулентность, никто не паникует. Результат не всегда появляется сразу, нужно принимать решение не только исходя из результатов, но и исходя из стратегии, которая была принята в клубе, – цитирует агента «Чемпионат».

Напомним, что 1 июля 2021 года «Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с Виторией. Под его руководством красно-белые приняли участие в восьми матчах, одержали две победы, один раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

После шести туров РПЛ столичная команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.