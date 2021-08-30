Влашич выйдет в старте Хорватии на матч с Россией вместо травмированного Модрича

Как стало известно «СЭ» от коллег из хорватской редакции Goal.com, главный тренер Хорватии Златко Далич решил заменить травмированного лидера своей команды Луку Модрича на полузащитника Николу Влашича в старте отборочного турнира ЧМ-2022 против россиян.

Напомним, полузащитник ЦСКА находится на пороге перехода в «Вест Хэм». По данным The Guardian, сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

При этом для игры с Россией Далич рассматривает вариант построения с тремя центральными защитниками, тогда как недавно Хорватия использовала схему с двумя.

Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года Россия-Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи - 21:45 мск.

Ранее стало известно, что на матч между сборными России и Хорватии будет допущено более 20 тысяч зрителей. На данный момент в турнирной таблице обе команды набрали по шесть очков. Напрямую на ЧМ-22 выйдет только одна сборная из группы. Команда, занявшая второе место, будет играть в стыковых матчах за право выступить на мундиале.