Салихова прокомментировала возможное увольнение Витории из «Спартака»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась на тему возможного увольнения Руя Витории с поста главного тренера красно-белых.

Ранее стало известно, что в данный момент руководство столичного клуба находится в поисках замены португальскому специалисту во время перерыва на матчи сборных. Если команда сможет найти подходящую кандидатуру, то Витория покинет свою должность.

– Я ничего не знаю об этом. Такие вопросы задавайте Попову. Контракт Руя Витории я не видела. Все, – приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, соглашение Витории со «Спартаком» рассчитано до лета 2023 года. После шести туров РПЛ столичная команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.