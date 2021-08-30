Вячеслав Малафеев: Самый стабильный вратарь на старте сезона – Дюпин. Он фаворит на место в сборной

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев выразил мнение, что голкипер «Рубина» Юрий Дюпин должен занять место в стартовом составе национальной команды на ближайшие матчи отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что помимо Дюпина, наставник сборной Валерий Карпин вызвал таких вратарей, как Маринато Гилерме («Локомотив»), Сергея Песьякова («Ростов»), Андрея Лунева («Байер») и Александра Максименко («Спартак»).

– Судя по тому, как каждый из вызванных вратарей проявил себя за клуб, лучше всех и стабильнее всех выглядит Дюпин. У других ребят было больше пропущенных мячей и меньше сухих игр. Но это не является ключевым фактором для определения вратаря сборной. Здесь все связано с психологическим состоянием в данный период времени – нужно выглядеть хорошо и уверенно именно в плане настроя. Так что очень сложно загадывать, но я бы, наверное, назвал основным претендентом на номер один Дюпина, – цитирует Малафеева Sport24.

Напомним, 33-летний Дюпин не провел еще ни одной игры за сборную России. В нынешнем сезоне он отыграл за казанский клуб восемь матчей, пропустил шесть голов и три раза отстоял «на ноль».

1 сентября российская сборная сыграет в Москве против Хорватии в матче четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года.