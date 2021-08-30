Экс-форвард «Авангарда» Манукян стал игроком «Адмирала»

Пресс-служба «Адмирала» сообщила о переходе в команду нападающего Артема Манукяна.

По информации источника, контракт между клубом из Владивостока и 23-летним россиянином рассчитан до конца сезона-2021/22.

Отметим, что в период с 2017 по 2020 год Манукян защищал цвета «Авангарда». В составе омичей он забросил семь шайб и отдал 14 ассистов в 112 матчах.

В прошлом сезоне форвард выступал за новокузнецкий «Металлург».

Напомним, 2 сентября «Адмирал» сыграет в гостях со «Спартаком» в рамках стартового матча нового сезона КХЛ.