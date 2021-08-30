Клубы РПЛ потратили на трансферы за последние десять лет 1,7 млрд долларов

Стали известны затраты футбольных клубов на трансферы за последние десять лет.

Согласно отчету, опубликованному на официальном сайте ФИФА, российские команды направили на приобретение игроков 1,7 миллиарда долларов. По этому показателю клубы РПЛ делят шестое место с Китаем.

Первое место по трансферным тратам занимает Англия. Клубы АПЛ за последние десять лет потратили на покупку футболистов 12,4 млрд. На второй строчке этого рейтинга идет Испания (6,7 млрд), на третьей Италия (5,6 млрд), на четвертой Германия (4,4 млрд). Пятерку замыкает Франция, клубы этой страны заплатили за новых игроков четыре миллиарда долларов.

Добавим, что петербургский «Зенит» занял 29-е место среди всех клубов в мире, потративших наибольшее количество денег на покупку футболистов. За последние десять лет сине-бело-голубые осуществили 48 трансферов, из них 72,9% были платными. Сумма в отчете ФИФА не указывалась. Лидером по тратам среди клубов стал »Манчестер Сити» (130, 59,2%).

По сумме поступлений от трансферов Россия занимает 12-е место. Наши клубы в общем заработали на продаже футболистов 0,9 миллиарда долларов. По этому показателю лидируют испанские команды 6,2 млрд).