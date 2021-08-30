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30 августа 16:48
автор: Александр Поволоцкий

Клубы РПЛ потратили на трансферы за последние десять лет 1,7 млрд долларов

В общей сложности футбольные команды осуществили более 133 тысяч трансферов на общую сумму 48,5 миллиарда долларов.

Стали известны затраты футбольных клубов на трансферы за последние десять лет.

Согласно отчету, опубликованному на официальном сайте ФИФА, российские команды направили на приобретение игроков 1,7 миллиарда долларов. По этому показателю клубы РПЛ делят шестое место с Китаем.

Первое место по трансферным тратам занимает Англия. Клубы АПЛ за последние десять лет потратили на покупку футболистов 12,4 млрд. На второй строчке этого рейтинга идет Испания (6,7 млрд), на третьей Италия (5,6 млрд), на четвертой Германия (4,4 млрд). Пятерку замыкает Франция, клубы этой страны заплатили за новых игроков четыре миллиарда долларов.

Добавим, что петербургский «Зенит» занял 29-е место среди всех клубов в мире, потративших наибольшее количество денег на покупку футболистов. За последние десять лет сине-бело-голубые осуществили 48 трансферов, из них 72,9% были платными. Сумма в отчете ФИФА не указывалась. Лидером по тратам среди клубов стал »Манчестер Сити» (130, 59,2%).

По сумме поступлений от трансферов Россия занимает 12-е место. Наши клубы в общем заработали на продаже футболистов 0,9 миллиарда долларов. По этому показателю лидируют испанские команды 6,2 млрд).

По числу исходящих трансферов клубы РПЛ расположились на 14-й строчке (2,3 тысячи трансферов). На первом месте Бразилия (7,3 тысячи).

источник: ФИФА (FIFA)
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