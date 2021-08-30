«Спартак» ведет переговоры с Фонсекой

Бывший наставник «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека может занять пост главного тренера «Спартака».

Как сообщает портал «Метарейтинг», в данный момент представители красно-белых ведут переговоры с 48-летним португальцем. В случае, если команде удастся прийти к согласию со специалистом, он заменит нынешнего тренера клуба Руя Виторию.

Отмечается, что вместе с Фонсекой в Москву могут переехать несколько менеджеров «Шахтера».

Напомним, Фонсека находится без клуба с 30 июня 2021 года. Последним местом работы специалиста была «Рома». Под его руководство римский клуб занял седьмое место в турнирной таблице серии А в прошлом сезоне.