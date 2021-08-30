Форвард ЦСКА Гайч перешел в «Уэску» на правах аренды

Пресс-служба ЦСКА объявила о том, что нападающий клуба Адольфо Гайч проведет сезон-2021/22 в испанской «Уэске».

Как сообщает источник, клуб сегунды заключил с 22-летним аргентинцем арендное соглашение.

Напомним, что Гайч пополнил состав ЦСКА в августе прошлого года. Сумма его трансфера из «Сан-Лоренсо» составила 8,5 миллионов евро. В составе армейцев он отыграл 19 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

Вторую половину прошлого сезона футболист провел в аренде в «Беневенто» – на его счету два забитых мяча в 15 встречах.