Андрей Червиченко: Пока не вижу, что Витория сильно накосячил со «Спартаком», чтобы его выгонять

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко не видит явных причин, чтобы руководтво красно-белых уволило главного тренера команды Руя Виторию.

«Спартаку» просто надо играть свою игру, как они раньше это делали. Не Витория же виноват, что Ларсон практически не бьет по воротам. Разве он виноват, что у Соболева началась черная полоса? Разве он виноват, что у него Айртон убегает все время вперед и не возвращается назад? Ну у него же нет других защитников. Я пока не вижу, чтобы Витория сильно накосячил», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось, что »Спартак» планирует расстаться с Виторией без компенсации до конца соглашения. Также появилась информация, что московскую команду может возглавить бывший наставник «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека.

В матче седьмого тура «Спартак» примет на своем поле «Химки». Встреча состоится 12 сентября.