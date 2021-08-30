«Крылья Советов» отказались продавать голкипера Ломаева в «Зенит»

Руководство «Зенита» хотело подписать контракт с вратарем «Крыльев Советов» Иваном Ломаевым.

Как сообщает «Чемпионат», петербургский клуб рассматривала кандидатуру 22-летнего россиянина в качестве возможной замены Андрею Луневу, ушедшему в «Байер». Однако самарцы отказались продавать своего футболиста. В конечном итоге сине-бело-голубые переключили свое внимание на вратаря «Жил Висенте» Станислава Крицюка, по трансферу которого удалось договориться.

Напомним, Ломаев выступает за «Крылья» с августа прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах, пропустил семь голов и один раз отстоял «на ноль».