«Бавария» объявила о переходе полузащитника «Лейпцига» Забитцера

Центральный полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер официально стал игроком «Баварии», сообщает пресс-служба мюнхенцев.
По информации источника, контракт 27-летнего австрийца с командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Сумма его трансфера составила 16 миллионов евро.
В новом клубе хавбек будет выступать под 18-м номером.
Напомним, Забитцер защищал цвета «Лейпцига» с июля 2014 года. В составе «быков» он отыграл 229 матчей, забил 52 гола и отдал 42 ассиста.
За сборную Австрии полузащитник провел 54 встречи (8 голов).
Neuzugang beim #FCBayern! 🔴⚪— FC Bayern München (@FCBayern) August 30, 2021
Marcel #Sabitzer unterschreibt bis 2025. ✍️ #ServusMarcel
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источник: ФК «Бавария»