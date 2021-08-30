«Бавария» объявила о переходе полузащитника «Лейпцига» Забитцера

Центральный полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер официально стал игроком «Баварии», сообщает пресс-служба мюнхенцев.

По информации источника, контракт 27-летнего австрийца с командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Сумма его трансфера составила 16 миллионов евро.

В новом клубе хавбек будет выступать под 18-м номером.

Напомним, Забитцер защищал цвета «Лейпцига» с июля 2014 года. В составе «быков» он отыграл 229 матчей, забил 52 гола и отдал 42 ассиста.

За сборную Австрии полузащитник провел 54 встречи (8 голов).