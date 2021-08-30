Евгений Кафельников: «Спартаку» поможет не смена тренера, а владельца

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался относительно возможной отставки главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.

«Уже говорил, что может помочь клубу - смена владельца. Никакая смена тренера не поможет «Спартаку». Вся проблема, к сожалению, во владельце. Моя позиция по этому вопросу не изменится», — цитирует олимпийского чемпиона «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после шести чемпионата Росиии «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство красно-белых планирует расстаться с Виторией без компенсации до конца соглашения. Португальский специалист возглавил «Спартак» 24 мая, подписал двухлетний контракт.