Владелец «Спартака» Федун отказался комментировать информацию о возможной отставке Витории

Владелец московского «Спартака» Леонил Федун отказался комментировать сообщения СМИ о возможной отставке главного тренера красно-белых Руя Витории.
«Это все домыслы, которые я не комментирую», — приводит РБК слова Федуна.
Ранее появилась информация, что «Спартак» может возглавить другой португалец, бывший наставник итальянской «Ромы» и донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.
Добавим, что «Спартак» под руководством Витории вылетел из квалификации Лиги чемпионов и будет играть в Лиге Европы. После шестого тура чемпионата РПЛ столичная команда занимает десятое место в таблице.
источник: РБК