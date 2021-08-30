Пабло находится в шаге от ухода из «Локомотива»

Центральный защитник «Локомотива» Пабло близок к тому, чтобы покинуть состав московского клуба в нынешнее трансферное окно.
Согласно информации «Чемпионата», в данный момент руководство железнодорожников ведет переговоры с командой, заинтересованной в услугах 30-летнего бразильца. Пока название клуба не сообщается.
Как утверждает источник, футболист уйдет из столичной команды на правах аренды до конца текущего сезона.
Напомним, Пабло перешел в «Локомотив» в январе этого года из «Бордо» за 2,5 миллиона евро, подписав контракт на 3,5 года. В общей сложности он отыграл за клуб 20 матчей, забив один гол.
источник: Чемпионат.com