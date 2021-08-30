Главный тренер сборной Хорватии подтвердил переход Влашича в «Вест Хэм»

Наставник сборной Хорватии Златко Далич сообщил о том, что атакующий полузащитник ЦСКА Никола Влашич завершил свой переход в «Вест Хэм».

Ранее стало известно, что сумма трансфера 23-летнего хорвата в лондонскую команду должна составить около 30 миллионов евро, а игрок подпишет пятилетний контракт с «молотобойцами».

– Сейчас Влашич летит из Лондона в Москву. Как я понимаю, все уже решено. Мне кажется, что Николе лучше знать, где ему продолжить свою карьеру. Думаю, через пару-тройку сезонов его ожидают более крупные трансферы, – приводит слова Далича портал Index.

Напомним, что Влашич защищает цвета ЦСКА с августа 2018 года. За это время он принял участие в 108 встречах, забил 33 гола и отдал 21 ассист. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024-го.